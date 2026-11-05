W Demokratycznej Republice Konga około 1800 osób zmarło w tym roku na cholerę, a łączna liczba zarejestrowanych przypadków choroby wynosi około 60 tysięcy. Poinformowała o tym Światowa Organizacja Zdrowia, podaje Interia.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał obecny wybuch cholery w kraju najgorszym od dziesięcioleci. Według organizacji śmiertelność z powodu tej choroby w DR Konga wynosi około 3%, co jest wysokim wskaźnikiem w przypadku cholery.

Najwięcej przypadków na wschodzie kraju

Według Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa większość zakażeń wykryto we wschodnich prowincjach Kiwu Północne i Kiwu Południowe. W regionach tych działa wiele grup zbrojnych, a część terytoriów znajduje się pod kontrolą wspieranej przez Rwandę grupy M23.

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Według WHO reagowanie na szerzenie się cholery, podobnie jak na wybuch epidemii Eboli, utrudniają odległość niektórych obszarów oraz długotrwałe konflikty. Kraj jednocześnie walczy z wybuchem Eboli.

Ryzyko dla Kinszasy

Przypadki cholery odnotowuje się również wzdłuż dorzecza rzeki Kongo. WHO obawia się, że zakażenie może rozprzestrzenić się do stolicy kraju, Kinszasy — gęsto zaludnionego miasta nad rzeką Kongo.

Organizacja ostrzegła, że pora deszczowa może sprzyjać dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby przenoszonej przez wodę. Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił również, że planowana kampania dystrybucji szczepionek przeciw Eboli, w tym na objętym konfliktem wschodzie kraju, będzie ważna także dla przeciwdziałania cholerze.

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