ВООЗ повідомила про 1800 смертей від холери у ДР Конго — Interia

У Демократичній Республіці Конго цього року від холери померли близько 1800 людей, а загальна кількість зареєстрованих випадків хвороби становить приблизно 60 тисяч. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, передає Interia.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав нинішній спалах холери в країні найгіршим за десятиліття. За даними організації, летальність від хвороби у ДР Конго становить близько 3%, що є високим показником для холери.

Найбільше випадків на сході країни

За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, більшість заражень виявили у східних провінціях Північне та Південне Ківу. У цих регіонах діють численні збройні угруповання, а частина територій перебуває під контролем підтримуваного Руандою угруповання M23.

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За даними ВООЗ, реагування на поширення холери, як і на спалах еболи, ускладнюють віддаленість окремих районів та тривалі конфлікти. Країна одночасно бореться зі спалахом еболи.

Ризик для Кіншаси

Випадки холери також фіксують уздовж басейну річки Конго. У ВООЗ побоюються, що інфекція може поширитися до столиці країни Кіншаси — густонаселеного міста на річці Конго.

Організація попередила, що сезон дощів може посприяти подальшому поширенню хвороби, яка передається через воду. Тедрос Адханом Гебреєсус також наголосив, що запланована кампанія з розподілу вакцин проти еболи, зокрема на охопленому конфліктом сході країни, буде важливою і для протидії холері.

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