以色列卫生部总司长摩西·巴尔·西曼·托夫将在未来几周内卸任，此前他在两个任期内担任该职务约九年。该部门周二表示，据《耶路撒冷邮报》报道。

危机期间的工作

在任期间，巴尔·西曼·托夫领导以色列医疗卫生系统度过了COVID-19疫情、10月7日事件以及随后以色列与哈马斯之间的战争。卫生部表示，他负责治疗数千名受害者和伤者、接收从囚禁中返回的人质，以及在战争和长期紧急威胁条件下确保医疗服务持续运作的工作。

卫生部列举的他负责的其他工作包括：制定并实施国家心理健康计划，以应对广泛存在的创伤；加强该国偏远地区的医疗基础设施和服务；提高系统应对人口需求变化的能力。

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在哥伦比亚大学工作

未来几个月，巴尔·西曼·托夫将以研究员身份加入纽约的哥伦比亚大学。他将开展研究并撰写有关医疗卫生系统应对国家创伤的论文。

以色列卫生部长哈伊姆·卡茨感谢这名官员的服务及其对该国医疗卫生系统的贡献。巴尔·西曼·托夫本人将民众对医疗卫生系统87%的已记录信任度归因于医务人员的奉献精神和专业素养。

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