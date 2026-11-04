朴茨茅斯大学的研究人员开发了经修饰的合成DNA分子，用于直接靶向与癌症相关的基因。在实验室实验中，这些分子将MYC基因的活性降低了50–80%。据News-Medical报道，当MYC变得过度活跃时，可能促进多种癌症的生长。

用于识别DNA区域的分子

该团队使用了三链体形成寡核苷酸，即TFO——经过专门设计的合成DNA片段。它们能够识别特定的DNA序列并与之结合，从而可以靶向单个基因而不影响基因组的其余部分。

直接靶向DNA比处理RNA更困难，许多现代基因药物都以RNA为靶点。在细胞内部的条件下，天然DNA碱基与双链DNA的结合不够牢固，这此前限制了TFO的应用。

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修饰后的Z碱基

为增强结合，科学家使用了一种名为Z的商业化合成DNA碱基。它使TFO能够更牢固、更具选择性地结合到鸟嘌呤和胞嘧啶含量较高的DNA区域。这类富含GC的区域在调控基因活性中发挥重要作用，但在历史上一直难以被靶向。

研究人员称，这些修饰后的分子优于未修饰DNA，以及几种此前针对相同区域开发的方法。该研究的主要作者、生物工程副教授戴维·拉斯林指出，改变DNA的化学性质可以克服三链体形成寡核苷酸最初概念的局限性。

作者还将这项技术视为研究工具：它可以暂时关闭个别基因并研究细胞反应。研究人员认为，未来可通过改变合成DNA序列，使该方法适用于靶向不同基因。文章发表于《Nucleic Acids Research》期刊；在该方法可能用于患者之前，还需要进一步研究。

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