Naukowcy z University of Portsmouth opracowali zmodyfikowane syntetyczne cząsteczki DNA do bezpośredniego ukierunkowania na geny związane z nowotworami. W eksperymentach laboratoryjnych cząsteczki te zmniejszyły aktywność genu MYC o 50–80%. MYC może sprzyjać wzrostowi wielu rodzajów nowotworów, gdy staje się nadmiernie aktywny, informuje News-Medical.

Cząsteczki rozpoznające regiony DNA

Zespół zastosował oligonukleotydy tworzące tripleks, czyli TFO — specjalnie zaprojektowane fragmenty syntetycznego DNA. Mogą one rozpoznawać konkretne sekwencje DNA i wiązać się z nimi, co umożliwia ukierunkowanie na poszczególne geny bez naruszania reszty genomu.

Bezpośrednie ukierunkowanie na DNA jest trudniejsze niż praca z RNA, na które skierowanych jest wiele współczesnych leków genetycznych. Naturalne zasady DNA nie wiążą się wystarczająco silnie z dwuniciowym DNA w warunkach panujących wewnątrz komórek, co wcześniej ograniczało zastosowanie TFO.

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Zmodyfikowana zasada Z

Aby wzmocnić wiązanie, naukowcy wykorzystali dostępną komercyjnie syntetyczną zasadę DNA znaną jako Z. Umożliwiła ona TFO silniejsze i bardziej selektywne wiązanie z regionami DNA o wysokiej zawartości guaniny i cytozyny. Takie regiony bogate w GC odgrywają ważną rolę w regulacji aktywności genów, jednak historycznie były trudne do ukierunkowania.

Według badaczy zmodyfikowane cząsteczki przewyższały niemodyfikowane DNA oraz kilka wcześniej opracowanych podejść ukierunkowanych na te same regiony. Główny autor pracy, docent bioinżynierii David Rusling, zaznaczył, że zmiana właściwości chemicznych DNA może przezwyciężyć ograniczenia pierwotnej koncepcji oligonukleotydów tworzących tripleks.

Autorzy postrzegają tę technologię również jako narzędzie badawcze: może ona umożliwić tymczasowe wyłączanie poszczególnych genów i badanie odpowiedzi komórek. Zdaniem naukowców w przyszłości metodę będzie można dostosować do ukierunkowania na różne geny poprzez zmianę sekwencji syntetycznego DNA. Artykuł opublikowano w czasopiśmie Nucleic Acids Research; przed możliwym zastosowaniem tego podejścia u pacjentów potrzebne są dalsze badania.

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