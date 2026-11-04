Исследователи Университета Портсмута разработали модифицированные синтетические молекулы ДНК для непосредственного нацеливания на гены, связанные с раком. В лабораторных экспериментах эти молекулы снизили активность гена MYC на 50–80%. MYC может способствовать росту многих видов рака, когда становится чрезмерно активным, сообщает News-Medical.

Молекулы для распознавания участков ДНК

Команда использовала триплекс-формирующие олигонуклеотиды, или TFO, — специально разработанные фрагменты синтетической ДНК. Они могут распознавать конкретные последовательности ДНК и присоединяться к ним, что позволяет нацеливаться на отдельные гены, не затрагивая остальную часть генома.

Непосредственное нацеливание на ДНК сложнее, чем работа с РНК, на которую направлены многие современные генетические препараты. Естественные основания ДНК недостаточно прочно связываются с двухцепочечной ДНК в условиях внутри клеток, что ранее ограничивало применение TFO.

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Модифицированное основание Z

Чтобы усилить связывание, ученые использовали коммерчески доступное синтетическое основание ДНК, известное как Z. Оно позволило TFO прочнее и более избирательно присоединяться к участкам ДНК с высоким содержанием гуанина и цитозина. Такие GC-богатые регионы играют важную роль в регулировании активности генов, однако исторически были сложными для нацеливания.

По данным исследователей, модифицированные молекулы превзошли немодифицированную ДНК и несколько ранее разработанных подходов, нацеленных на те же участки. Ведущий автор работы, доцент биоинженерии Дэвид Раслинг, отметил, что изменение химических свойств ДНК может преодолеть ограничения исходной концепции триплекс-формирующих олигонуклеотидов.

Авторы также рассматривают технологию как инструмент для исследований: она может позволить временно выключать отдельные гены и изучать реакцию клеток. По мнению исследователей, в дальнейшем метод можно будет адаптировать для нацеливания на различные гены, изменяя последовательность синтетической ДНК. Статья опубликована в журнале Nucleic Acids Research; перед возможным применением подхода у пациентов необходимы дальнейшие исследования.

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