В Израиле генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов в ближайшие недели покинет должность после примерно девяти лет работы на ней в течение двух сроков. Об этом во вторник сообщило ведомство, пишет Jerusalem Post.

Работа во время кризисов

За время работы Бар Симан Тов возглавлял систему здравоохранения Израиля в период пандемии COVID-19, событий 7 октября и последующей войны между Израилем и ХАМАС. В министерстве заявили, что он руководил работой по лечению тысяч пострадавших и раненых, приему заложников, возвращавшихся из плена, а также обеспечению непрерывной работы медицинских служб в условиях войны и длительных чрезвычайных угроз.

Среди других направлений его работы министерство назвало разработку и внедрение национальной программы психического здоровья для реагирования на распространенную травму, укрепление медицинской инфраструктуры и услуг в отдаленных регионах страны, а также повышение способности системы реагировать на меняющиеся потребности населения.

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Работа в Колумбийском университете

В ближайшие месяцы Бар Симан Тов должен присоединиться к Колумбийскому университету в Нью-Йорке в качестве научного сотрудника. Он будет заниматься исследованиями и писать работы о реагировании систем здравоохранения на национальные травмы.

Министр здравоохранения Израиля Хаим Кац поблагодарил чиновника за службу и вклад в систему здравоохранения страны. Сам Бар Симан Тов связал зафиксированный уровень доверия граждан к системе здравоохранения в 87% с преданностью и профессионализмом медицинских работников.

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