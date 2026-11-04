Демократы получили не менее 51 места в Сенате США — STAT News

В США демократы по итогам выборов получили контроль над Сенатом, завоевав не менее 51 места в палате. По данным Associated Press на 23:36 по восточному времени 3 ноября, подсчет голосов все еще продолжался, поэтому окончательное распределение мест могло измениться.

Контроль над Сенатом

Победа демократов прервала единоличный контроль Республиканской партии над властью в Вашингтоне. Это дает партии новые инструменты для противодействия политике администрации президента Трампа в сфере здравоохранения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как сообщает STAT News, контроль над верхней палатой Конгресса открывает демократам возможности для надзора за реформами администрации в сфере здравоохранения, а также для попыток отменить их с помощью законодательных решений.

Возможные приоритеты

Среди вероятных первых целей демократического большинства издание называет отмену сокращений в программе Medicaid и восстановление субсидий в рамках ACA. В материале говорится, что полученный контроль над Сенатом стал для демократов первой значительной возможностью сдерживать курс администрации Трампа в области медицинской политики.

Читай нас в