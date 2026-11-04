Demokraci zdobyli co najmniej 51 miejsc w Senacie USA — STAT News

W USA Demokraci uzyskali po wyborach kontrolę nad Senatem, zdobywając co najmniej 51 miejsc w izbie. Według Associated Press, na godz. 23:36 czasu wschodniego 3 listopada liczenie głosów nadal trwało, dlatego ostateczny podział miejsc mógł się zmienić.

Kontrola nad Senatem

Zwycięstwo Demokratów przerwało wyłączną kontrolę Partii Republikańskiej nad władzą w Waszyngtonie. Daje to partii nowe narzędzia do przeciwstawiania się polityce administracji prezydenta Trumpa w dziedzinie ochrony zdrowia.

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Jak informuje STAT News, kontrola nad wyższą izbą Kongresu otwiera Demokratom możliwości nadzorowania reform administracji w dziedzinie ochrony zdrowia, a także prób ich uchylenia poprzez decyzje ustawodawcze.

Możliwe priorytety

Wśród prawdopodobnych pierwszych celów demokratycznej większości publikacja wymienia cofnięcie cięć w programie Medicaid oraz przywrócenie subsydiów w ramach ACA. W materiale wskazano, że uzyskanie kontroli nad Senatem stało się dla Demokratów pierwszą znaczącą możliwością powstrzymywania kursu administracji Trumpa w polityce zdrowotnej.

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