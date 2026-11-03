W Watykanie oświadczono, że papież Leon jest w dobrym stanie zdrowia i gotowy wyruszyć w 12-dniową podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru. Wizyta ma rozpocząć się w piątek — niecałe cztery tygodnie po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca z powodu raka.

Jak informuje The Independent, rzecznik Watykanu Matteo Bruni oświadczył, że papież czuje się dobrze i że jest to stan, po którym dochodzi się do zdrowia po interwencji chirurgicznej. Według niego rekonwalescencja papieża Leona postąpiła na tyle, że podczas wizyty nie planuje się specjalnych środków medycznych.

Trasy nie zmieniono

71-letni papież Leon ma odwiedzić 10 miast, pokonać około 31 tys. kilometrów, odbyć 12 lotów samolotem i dwa loty helikopterem. W programie zaplanowano 36 wystąpień, a pierwotna trasa, jak twierdzą przedstawiciele Watykanu, nie uległa zmianie.

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Wraz z delegacją pojadą medycy, którzy zwykle towarzyszą papieżowi podczas zagranicznych wizyt, a także zapewniona będzie standardowa asysta karetek pogotowia.

Leczenie i wysokość w Andach

U papieża zdiagnozowano gruczolakoraka płuca. Po analizie tkanek chirurdzy ustalili, że choroba była zlokalizowana, dlatego dalsze interwencje medyczne nie były potrzebne.

Jednym z punktów trasy będzie peruwiańskie miasto Cusco, położone w Andach na wysokości 3399 metrów nad poziomem morza. Cytowani przez gazetę specjaliści onkologii zauważyli, że napięty harmonogram, liczne loty i pobyt na dużej wysokości mogą wymagać środków ostrożności dotyczących natlenienia, odpoczynku i kontroli zmęczenia.

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