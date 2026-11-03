В Ватикане заявили, что Папа Лев находится в хорошем состоянии здоровья и готов отправиться в 12-дневную поездку в Уругвай, Аргентину и Перу. Визит должен начаться в пятницу — менее чем через четыре недели после операции по удалению нижней доли правого легкого из-за рака.

Как сообщает The Independent, представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик чувствует себя хорошо, а речь идет о состоянии, от которого восстанавливаются после хирургического вмешательства. По его словам, восстановление Папы Льва продвинулось достаточно, поэтому специальных медицинских мер во время визита не планируется.

Маршрут не меняли

71-летний Папа Лев должен посетить 10 городов, преодолеть около 31 тысячи километров, совершить 12 авиаперелетов и два перелета на вертолете. В программе запланировано 36 выступлений, а первоначальный маршрут, по словам представителей Ватикана, не изменился.

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Вместе с делегацией поедут медики, которые обычно сопровождают понтифика в зарубежных визитах, также будет стандартное сопровождение автомобилей скорой помощи.

Лечение и высота в Андах

У Папы диагностировали аденокарциному легкого. После анализа тканей хирурги установили, что заболевание было локализованным, поэтому дальнейших медицинских вмешательств не потребовалось.

Одним из пунктов маршрута станет перуанский город Куско, расположенный в Андах на высоте 3399 метров над уровнем моря. Специалисты по онкологии, которых цитирует издание, отметили, что сложный график, многочисленные перелеты и пребывание на высоте могут потребовать мер предосторожности в отношении оксигенации, отдыха и контроля усталости.

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