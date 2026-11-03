W Izraelu dwie osoby hospitalizowano i umieszczono w izolacji po tym, jak po powrocie z Demokratycznej Republiki Konga wystąpiła u nich gorączka. Ministerstwo Zdrowia kraju podkreśliło, że w Izraelu nie ma potwierdzonych przypadków Eboli, a pacjenci są jedynie podejrzewani o możliwe zakażenie — informuje Jerusalem Post.

Pacjenci przechodzą badania laboratoryjne

Jeden z pacjentów przebywa w Centrum Medycznym Sheba, a drugi — w Centrum Medycznym Ichilov. Oba szpitale zostały wyznaczone jako wyspecjalizowane placówki do leczenia osób z podejrzeniem Eboli. Obecnie przechodzą oni serię badań laboratoryjnych.

Ministerstwo ma także przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić osoby, które mogły mieć kontakt z pacjentami. Resort oświadczył, że osoby, które nie otrzymają bezpośredniego powiadomienia od ministerstwa, nie muszą obecnie podejmować żadnych działań.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zalecenia dla podróżnych

Ministerstwo Zdrowia Izraela poinformowało, że od początku ogniska zachorowań w Demokratycznej Republice Konga monitoruje sytuację i przygotowuje system ochrony zdrowia na możliwe scenariusze. Medykom i odpowiednim szpitalom przesłano profesjonalne instrukcje dotyczące postępowania w podejrzewanych przypadkach, a dla podróżnych z dotkniętych obszarów wprowadzono mechanizmy wczesnego wykrywania i badań laboratoryjnych.

Resort zalecił, by nie podróżować do dotkniętych prowincji DR Konga oraz unikać niekoniecznych podróży do krajów sąsiednich. Osobom, które wróciły z DR Konga i w ciągu 21 dni mają temperaturę powyżej 38°C lub nietypowe objawy, zaleca się pozostanie w domu, unikanie kontaktu z innymi i uprzedni kontakt z infolinią ministerstwa.

Czytaj nas na