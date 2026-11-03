В Израиле двух человек госпитализировали и поместили в изоляцию после того, как у них развилась лихорадка по возвращении из Демократической Республики Конго. Министерство здравоохранения страны подчеркнуло, что подтвержденных случаев Эболы в Израиле нет, а у пациентов лишь подозрение на возможное заражение, сообщает Jerusalem Post.

Пациенты проходят лабораторные исследования

Один из пациентов находится в медицинском центре «Шеба», другой — в медицинском центре «Ихилов». Обе больницы определены как специализированные учреждения для лечения людей с подозрением на Эболу. В настоящее время им проводят серию лабораторных тестов.

Министерство также должно провести эпидемиологическое расследование, чтобы установить лиц, которые могли контактировать с пациентами. Ведомство заявило, что тем, кто не получит прямого обращения от министерства, пока не нужно предпринимать никаких действий.

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Рекомендации для путешественников

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с начала вспышки в Демократической Республике Конго следит за ситуацией и готовит систему здравоохранения к возможным сценариям. Медикам и соответствующим больницам разослали профессиональные инструкции по ведению подозреваемых случаев, а для путешественников из пострадавших районов ввели механизмы раннего выявления и лабораторного тестирования.

Ведомство рекомендовало не ездить в пострадавшие провинции ДР Конго, а также избегать необязательных поездок в соседние страны. Людям, вернувшимся из ДР Конго и имеющим в течение 21 дня температуру выше 38°C или необычные симптомы, советуют оставаться дома, избегать контактов с другими и сначала обратиться на горячую линию министерства.

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