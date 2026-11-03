В США расходы программы Medicare на один случай хосписной помощи в коммерческих хосписах после их приобретения фондами прямых инвестиций выросли на 5,9% по сравнению с аналогичными учреждениями, не находившимися в собственности таких фондов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в ноябрьском выпуске Health Affairs, сообщает News-Medical.

Исследователи проанализировали данные Medicare по системе fee-for-service и сравнили 191 хоспис, приобретенный фондами прямых инвестиций в 2018–2022 годах, с 1305 сопоставимыми коммерческими хосписами, не принадлежавшими таким фондам. Они отслеживали изменения в течение двух лет до и двух лет после каждого приобретения и сопоставляли их с изменениями в контрольной группе.

Более длительное пребывание в хосписе

Главным фактором роста расходов стало более длительное пребывание пациентов в хосписе: средняя продолжительность увеличилась на 6,3 дня. После приобретения хосписов фондами доля очень коротких пребываний — до недели — сократилась, тогда как доля пребываний свыше шести месяцев выросла. Пациентов также чаще выписывали из хосписа живыми.

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Авторы также зафиксировали изменение в составе пациентов. Доля людей с деменцией выросла с 22,6% до 23,8%, тогда как в контрольной группе хосписов она не изменилась. Medicare выплачивает хосписам фиксированную сумму за каждый день помощи независимо от объема услуг, необходимых пациенту. В исследовании отмечается, что пациенты с деменцией могут нуждаться в менее интенсивной ежедневной помощи, чем, например, люди с онкологическими заболеваниями, которым часто требуются сложное обезболивание и регулярные визиты специалистов.

Объем услуг не вырос

Исследователи не выявили существенного увеличения общего количества визитов или времени, которое работники хосписов тратили на пациента еженедельно, после перехода учреждений в собственность фондов. Количество визитов врачей, медсестер и работников домашнего ухода также не выросло. В то же время количество визитов социальных работников могло сократиться.

По мнению авторов, более длительное пребывание и большее число выписок живыми могут частично объясняться приемом пациентов, которым требуется менее постоянный уход. Исследователи отметили, что система оплаты хосписной помощи Medicare может нуждаться в изменениях, в частности в корректировке ежедневной выплаты в соответствии с клиническими потребностями пациента.

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