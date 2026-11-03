以色列两人因疑似感染埃博拉被隔离——《耶路撒冷邮报》

以色列两人在从刚果民主共和国返回后出现发热，被送医并接受隔离。该国卫生部强调，以色列没有确诊的埃博拉病例，这两名患者仅被怀疑可能感染，据《耶路撒冷邮报》报道。

患者正在接受实验室检测

其中一名患者在谢巴医疗中心，另一名在伊希洛夫医疗中心。这两家医院均被指定为治疗疑似埃博拉患者的专门机构。目前，他们正在接受一系列实验室检测。

该部还将进行流行病学调查，以确定可能与患者有过接触的人员。该部门表示，未收到卫生部直接通知的人员目前无需采取任何行动。

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给旅行者的建议

以色列卫生部表示，自刚果民主共和国暴发疫情以来，该部一直在监测局势，并为可能出现的情况准备卫生系统。医务人员和相关医院已收到关于处理疑似病例的专业指引，同时已为来自受影响地区的旅行者建立早期发现和实验室检测机制。

该部门建议不要前往刚果民主共和国受影响的省份，并避免前往邻国进行非必要旅行。从刚果民主共和国返回后，在21天内体温超过38°C或出现异常症状的人，建议留在家中、避免与他人接触，并首先联系该部热线。

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