В Ізраїлі ізолювали двох людей із підозрою на Еболу — Jerusalem Post

В Ізраїлі двох людей госпіталізували та помістили в ізоляцію після того, як у них розвинулася гарячка по поверненні з Демократичної Республіки Конго. Міністерство охорони здоров’я країни наголосило, що підтверджених випадків Еболи в Ізраїлі немає, а пацієнти мають лише підозру на можливе зараження, повідомляє Jerusalem Post.

Пацієнти проходять лабораторні дослідження

Один із пацієнтів перебуває в медичному центрі «Шеба», інший — у медичному центрі «Іхілов». Обидві лікарні визначені спеціалізованими закладами для лікування людей із підозрою на Еболу. Наразі їм проводять серію лабораторних тестів.

Міністерство також має провести епідеміологічне розслідування, щоб встановити осіб, які могли контактувати з пацієнтами. Відомство заявило, що тим, хто не отримає безпосереднього звернення від міністерства, наразі не потрібно вживати жодних заходів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекомендації для мандрівників

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що від початку спалаху в Демократичній Республіці Конго стежить за ситуацією та готує систему охорони здоров’я до можливих сценаріїв. Медикам і відповідним лікарням розіслали професійні інструкції щодо ведення підозрюваних випадків, а для мандрівників із уражених районів запровадили механізми раннього виявлення та лабораторного тестування.

Відомство рекомендувало не подорожувати до уражених провінцій ДР Конго, а також уникати необов’язкових поїздок до сусідніх країн. Людям, які повернулися з ДР Конго й протягом 21 дня мають температуру вище 38°C або незвичні симптоми, радять залишатися вдома, уникати контактів з іншими та спершу звернутися на гарячу лінію міністерства.

Читай нас у