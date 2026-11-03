Africa CDC повідомив про 5 376 смертей від Еболи в Африці — The Rio Times

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) повідомили про 5 376 смертей від Еболи від початку спалаху в травні 2026 року. За їхніми даними, 5 372 смерті зареєстрували в Демократичній Республіці Конго, ще по дві — у Кенії та Уганді.

Як повідомляє The Rio Times, Africa CDC також нарахував 10 444 підтверджені випадки. Йдеться про рідкісний вид вірусу Ебола Бундібугіо, який уперше виявили в Уганді у 2007 році.

Розбіжність у даних служб охорони здоров'я

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) станом на 31 жовтня повідомляли про 5 107 підтверджених смертей і 10 498 підтверджених випадків у всіх країнах. Таким чином, показник Africa CDC на 269 смертей вищий, хоча кількість зареєстрованих ним випадків менша.

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У матеріалі зазначається, що дані установ мають різні дати відсікання. Africa CDC не уточнив, чи його показник у 5 376 смертей охоплює лише лабораторно підтверджені летальні випадки, чи також імовірні.

Поширення вірусу

В Уганді, за даними обох установ, зафіксували 20 випадків та дві смерті, після чого країну оголосили вільною від вірусу. У Кенії в жовтні підтвердили дев'ять випадків — перші в історії країни. У Нігерії підтвердили один випадок у жінки, яка прибула з Уганди; її доправили на лікування до Швейцарії.

Для вірусу Бундібугіо немає схвалених вакцини або ліків. Медики випробовують вакцину Ervebo, схвалену проти виду Ебола Заїр, однак її ефективність щодо Бундібугіо не доведена.

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