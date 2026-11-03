Медицинский университет имени мученика Дашарата Чанда в Гете, в непальском округе Кайлали, планирует начать образовательные программы в феврале 2027 года, хотя его учебная больница еще не полностью оснащена. Комиссия по медицинскому образованию разрешила учреждению набрать 90 студентов на четыре программы, в том числе 50 мест на программу бакалавра медицины и хирургии, сообщает Kathmandu Post.

Комиссия также одобрила 20 мест для бакалавров сестринского дела, а также по 10 мест для программ медицинских лабораторных технологий и оптометрии. Заместитель председателя комиссии Девендра Бахадур Кхатри заявил, что разрешение было выдано после выводов инспекционной группы и комитета по распределению мест. По его словам, студентам медицинского направления клиническая практика в больнице необходима после завершения первых двух лет базовой подготовки, а до этого времени правительство должно обеспечить необходимую инфраструктуру.

Готовность больницы под сомнением

Руководство университета настаивает, что учреждение соответствует требованиям. Регистратор Бхим Бахадур Чанд заявил, что больница располагает 325 действующими койками, возможностями для 622 коек и инфраструктурой, рассчитанной максимум на 920 коек. Он также сообщил о подготовке учебных планов, лабораторий, оборудования, клинической практики и привлечении преподавателей.

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В то же время врачи и работники больницы ставят под сомнение ее готовность к подготовке медиков. Во время визита журналистов большинство зданий комплекса были пустыми, а амбулаторные услуги, лаборатория, ультразвуковая диагностика, отделение неотложной помощи, операционная и реанимация работали только в одном здании. Для стационарных пациентов действовали отделения общей медицины и хирургии; профильных палат для психиатрии, педиатрии, гинекологии, отоларингологии и ортопедии не было.

Кадры и сотрудничество с другими больницами

Работники больницы также заявляют об отсутствии банка крови, родильной службы и отдельных отделений интенсивной терапии для новорожденных и детей. Врачи утверждают, что для программы на 50 студентов-медиков необходимо не менее 64 преподавателей: 23 специалиста по базовым наукам и 41 — по клиническим дисциплинам. Они сомневаются, что университет уже располагает таким штатом.

Чанд отверг эти утверждения и заявил, что остальные преподаватели должны присоединиться незадолго до начала занятий. По его словам, к завершению студентами первых двух лет больница должна полноценно заработать на 500 коек. Университет также заключил 20-летние соглашения о сотрудничестве с четырьмя провинциальными больницами — Seti, Mahakali, Lamkichuha и Tikapur. Руководство объясняет партнерства положениями профильного закона, тогда как часть местных жителей и медиков опасается, что учреждение будет полагаться на другие больницы вместо развития собственной.

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