Uniwersytet Medyczny im. Męczennika Dasharatha Chanda w Gecie, w nepalskim dystrykcie Kailali, planuje rozpocząć programy kształcenia w lutym 2027 roku, choć jego szpital kliniczny nie jest jeszcze w pełni wyposażony. Komisja Edukacji Medycznej zezwoliła placówce na przyjęcie 90 studentów na cztery programy, w tym 50 miejsc na programie Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, informuje Kathmandu Post.

Komisja zatwierdziła również 20 miejsc na studiach licencjackich z pielęgniarstwa oraz po 10 na programach technologii laboratoryjnej medycznej i optometrii. Wiceprzewodniczący komisji Devendra Bahadur Khatri powiedział, że zezwolenie wydano po wnioskach zespołu inspekcyjnego i komitetu ds. przydziału miejsc. Jak wyjaśnił, studenci medycyny potrzebują praktyki klinicznej w szpitalu po ukończeniu pierwszych dwóch lat podstawowego kształcenia, a do tego czasu rząd ma zapewnić niezbędną infrastrukturę.

Gotowość szpitala pod znakiem zapytania

Władze uniwersytetu utrzymują, że placówka spełnia wymagania. Rektor administracyjny Bhim Bahadur Chand powiedział, że szpital ma 325 działających łóżek, możliwości dla 622 łóżek oraz infrastrukturę zaprojektowaną na maksymalnie 920 łóżek. Poinformował też o przygotowywaniu programów nauczania, laboratoriów, wyposażenia, praktyki klinicznej oraz rekrutacji kadry dydaktycznej.

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Jednocześnie lekarze i pracownicy szpitala kwestionują jego gotowość do kształcenia medyków. Podczas wizyty dziennikarzy większość budynków kompleksu była pusta, a usługi ambulatoryjne, laboratorium, diagnostyka ultrasonograficzna, oddział ratunkowy, sala operacyjna i intensywna terapia działały tylko w jednym budynku. Dla pacjentów stacjonarnych funkcjonowały oddziały medycyny ogólnej i chirurgii; nie było specjalistycznych oddziałów psychiatrycznych, pediatrycznych, ginekologicznych, otolaryngologicznych ani ortopedycznych.

Kadry i współpraca z innymi szpitalami

Pracownicy szpitala twierdzą również, że brakuje banku krwi, oddziału położniczego oraz odrębnych oddziałów intensywnej terapii dla noworodków i dzieci. Lekarze twierdzą, że program dla 50 studentów medycyny wymaga co najmniej 64 wykładowców: 23 specjalistów z nauk podstawowych i 41 z dyscyplin klinicznych. Wątpią, by uniwersytet już dysponował taką kadrą.

Chand odrzucił te zarzuty i powiedział, że pozostali wykładowcy mają dołączyć krótko przed rozpoczęciem zajęć. Według niego, zanim studenci ukończą pierwsze dwa lata, szpital ma w pełni działać z 500 łóżkami. Uniwersytet zawarł również 20-letnie umowy o współpracy z czterema szpitalami prowincjonalnymi: Seti, Mahakali, Lamkichuha i Tikapur. Władze wyjaśniają partnerstwa przepisami odpowiedniej ustawy, podczas gdy część lokalnych mieszkańców i medyków obawia się, że placówka będzie polegać na innych szpitalach zamiast rozwijać własny.

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