位于尼泊尔凯拉利县盖塔的烈士达沙拉特·钱德医科大学计划于2027年2月启动教学项目，尽管其教学医院尚未完全配备设施。医学教育委员会已允许该校在四个项目中招收90名学生，其中医学与外科学学士项目有50个名额，据《加德满都邮报》报道。

该委员会还批准了护理学学士项目20个名额，以及医学实验室技术和验光学项目各10个名额。委员会副主席德文德拉·巴哈杜尔·卡特里表示，许可是在检查组和名额分配委员会作出结论后发放的。他说，医学专业学生在完成前两年基础培训后需要在医院进行临床实习，而政府必须在此之前提供必要的基础设施。

医院准备情况受到质疑

大学管理层坚称，该机构符合要求。注册官比姆·巴哈杜尔·钱德表示，医院目前有325张投入使用的床位，具备容纳622张床位的能力，基础设施最多可容纳920张床位。他还表示，课程计划、实验室、设备、临床实习以及教师招聘工作正在准备中。

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与此同时，医生和医院工作人员质疑其是否已准备好培养医务人员。在记者到访期间，该综合体大多数建筑为空置状态，门诊服务、实验室、超声诊断、急诊科、手术室和重症监护仅在一栋建筑内运作。住院患者可使用综合内科和外科病房；没有精神科、儿科、妇科、耳鼻喉科或骨科专科病房。

人员配备及与其他医院的合作

医院工作人员还称，医院没有血库、产科服务，也没有面向新生儿和儿童的独立重症监护病房。医生表示，面向50名医学生的项目至少需要64名教师：23名基础科学专家和41名临床学科专家。他们怀疑大学是否已经拥有这样的师资队伍。

钱德否认了这些说法，并表示其余教师将在开课前不久加入。他称，在学生完成前两年学业之前，医院应以500张床位全面投入运营。该大学还与四家省级医院——Seti、Mahakali、Lamkichuha和Tikapur——签署了为期20年的合作协议。管理层以相关法律条款解释这些合作关系，而一些当地居民和医疗专业人士担心，该机构会依赖其他医院，而不是发展自己的医院。

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