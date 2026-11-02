В штате Вашингтон, США, умер человек, перенесший осложнения из-за птичьего гриппа. Житель округа Якима имел сопутствующие заболевания, подвергся воздействию птичьего гриппа на молочной ферме с инфицированным крупным рогатым скотом и был госпитализирован. Это первая смерть от птичьего гриппа в США за год, сообщает CBC World.

Инфекция H5N1

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что человек был инфицирован вирусом H5N1. Власти округа Якима не раскрыли других сведений об умершем.

Эта смерть стала третьей в США, связанной с птичьим гриппом с тех пор, как заболевание стало проблемой общественного здравоохранения в 2024 году. В январе 2025 года в Луизиане сообщили о смерти пожилого человека с H5N1. В ноябре 2025 года в штате Вашингтон умер человек, инфицированный более редким вариантом H5N5.

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Ситуация в округе Якима

По данным местных органов здравоохранения, недавно H5N1 выявили в 33 молочных стадах округа Якима. С воздействием на молочной ферме связывают три случая заражения людей. Районный департамент здравоохранения совместно с властями штата устанавливает лиц, которые тесно контактировали с инфицированными, и следит за появлением симптомов.

По словам представителя CDC, агентство проанализировало генетическую последовательность вируса, выявленного у умершего, и не обнаружило изменений, которые могли бы облегчить его передачу или вызывать более тяжелое течение болезни. С начала 2024 года в США зафиксировали более 70 случаев заражения людей. Сведений о передаче вируса от человека к человеку нет, а CDC оценивают риск для широкой общественности как низкий.

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