Kolejne wydanie Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych DSM-6 ma zostać uzupełnione o czynniki biologiczne, które będą uwzględniane w ramach diagnostycznych stanów psychiatrycznych. Psychiatra Anand Kumar, który przez dwa lata zasiadał w Komitecie Strategicznym DSM, powiedział o tym w wywiadzie dla Live Science.

Od objawów do czynników biologicznych

Obecnie takie stany jak duże zaburzenie depresyjne, zaburzenia odżywiania i zespół stresu pourazowego są określane przede wszystkim na podstawie kryteriów klinicznych. Specjaliści tworzą obraz kliniczny na podstawie rozmowy z pacjentem, analizy historii choroby, kwestionariuszy i obserwacji objawów.

Według Kumara jednym z głównych kierunków prac nad DSM-6 jest włączenie czynników biologicznych do ram diagnostycznych. Chodzi nie tylko o potencjalne biomarkery, lecz także o szlaki biologiczne i mechanizmy związane z rozwojem określonych zaburzeń psychicznych, dla których nie ma jeszcze odrębnego testu laboratoryjnego.

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Genetyka i mechanizmy immunologiczne

Jako przykład Kumar podał mechanizmy immunologiczne. Według niego stan zapalny lub zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego mogą mieć znaczenie w około 30% przypadków dużej depresji. Jednocześnie w praktyce klinicznej nie ma jednego badania laboratoryjnego do diagnozowania depresji związanej z takimi mechanizmami.

Psychiatra wskazał również genetykę jako ważny kierunek. W przypadku depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych nie istnieje jeden gen ani niewielka grupa genów, na podstawie których można postawić diagnozę. Zamiast tego setki genów mogą nieznacznie zwiększać ryzyko tych stanów. Komitet omawia, jak uwzględniać takie dane w kategoriach diagnostycznych.

Biomarkery choroby Alzheimera

W obszarze choroby Alzheimera, jak powiedział Kumar, istnieją już bardziej jednoznaczne biomarkery: badania krwi na obecność białek tau i amyloidu, które amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA zatwierdziła jako biomarkery tej choroby. W innych dziedzinach psychiatrii podobnej precyzji jeszcze nie ma: w szczególności nie istnieją jednoznaczne diagnostyczne badania krwi ani skany mózgu dla depresji, PTSD czy schizofrenii.

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