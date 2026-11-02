DSM-6计划纳入生物学因素——Live Science

下一版《精神障碍诊断与统计手册》DSM-6计划补充生物学因素，这些因素将被纳入精神疾病的诊断框架。曾在DSM战略委员会任职两年的精神科医生阿南德·库马尔在接受Live Science采访时表示。

从症状到生物学因素

目前，重度抑郁障碍、进食障碍和创伤后应激障碍等疾病主要依据临床标准来界定。专家根据与患者的访谈、病史研究、问卷以及对症状的观察形成临床图景。

库马尔表示，DSM-6工作的主要方向之一是将生物学因素纳入诊断框架。这不仅涉及潜在的生物标志物，还涉及与某些精神障碍发展相关的生物学通路和机制；这些障碍目前尚无独立的实验室检测方法。

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遗传学与免疫机制

库马尔以免疫学机制为例。他表示，炎症或免疫系统功能紊乱可能在约30%的重度抑郁症病例中具有重要作用。与此同时，临床实践中尚没有用于诊断与这类机制相关的抑郁症的单一实验室检测。

这位精神科医生还称遗传学是一个重要方向。对于抑郁症、精神分裂症和焦虑障碍，并不存在能够据以确诊的单一基因或一小组基因。相反，数百个基因可能会轻微增加这些疾病的风险。委员会正在讨论如何在诊断类别中纳入此类数据。

阿尔茨海默病生物标志物

库马尔表示，在阿尔茨海默病领域，已经存在更明确的生物标志物：用于检测tau蛋白和淀粉样蛋白的血液检测，美国食品药品监督管理局FDA已将其批准为该疾病的生物标志物。其他精神病学领域尚未达到类似的准确程度：特别是，针对抑郁症、PTSD或精神分裂症，目前尚无明确的诊断性血液检测或脑部扫描。

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