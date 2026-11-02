Следующее издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам DSM-6 планируют дополнить биологическими факторами, которые будут учитывать в диагностической рамке психиатрических состояний. Об этом в интервью Live Science рассказал психиатр Ананд Кумар, который в течение двух лет входил в Стратегический комитет DSM.

От симптомов к биологическим факторам

Сейчас такие состояния, как большое депрессивное расстройство, расстройства пищевого поведения и посттравматическое стрессовое расстройство, определяют прежде всего по клиническим критериям. Специалисты формируют клиническую картину по результатам беседы с пациентом, изучения истории болезни, анкет и наблюдения за симптомами.

По словам Кумара, одним из главных направлений работы над DSM-6 является включение биологических факторов в диагностическую рамку. Речь идет не только о потенциальных биомаркерах, но и о биологических путях и механизмах, связанных с развитием определенных психических расстройств, для которых пока нет отдельного лабораторного теста.

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Генетика и иммунные механизмы

В качестве примера Кумар привел иммунологические механизмы. По его словам, воспаление или нарушения работы иммунной системы могут быть важны примерно в 30% случаев большой депрессии. В то же время в клинической практике нет единого лабораторного анализа для диагностики депрессии, связанной с такими механизмами.

Психиатр также назвал важным направлением генетику. Для депрессии, шизофрении и тревожных расстройств не существует одного гена или небольшой группы генов, по которым можно установить диагноз. Вместо этого сотни генов могут незначительно повышать риск этих состояний. Комитет обсуждает, как учитывать такие данные в диагностических категориях.

Биомаркеры болезни Альцгеймера

В области болезни Альцгеймера, по словам Кумара, уже есть более четкие биомаркеры: анализы крови на белки тау и амилоид, которые Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA одобрило как биомаркеры этой болезни. Для других направлений психиатрии подобной точности пока нет: в частности, не существует четких диагностических анализов крови или сканирований мозга для депрессии, ПТСР или шизофрении.

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