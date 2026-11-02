В Англии Национальная служба здравоохранения NHS England начинает внедрять в отделениях неотложной помощи систему раннего предупреждения об ухудшении состояния детей — PEWS. Она будет помогать медикам быстрее определять, когда ребенку нужна более срочная помощь, сообщает The Guardian.

Оценка жизненных показателей

PEWS использует балльную оценку жизненных показателей: артериального давления, частоты сердцебиения и дыхания, уровня кислорода в крови и уровня сознания. Высокий балл сигнализирует медицинскому персоналу о возможном ухудшении состояния ребенка.

Систему уже применяют для детей, находящихся в стационарах, однако эта зима станет первым периодом ее использования в отделениях неотложной помощи. Массовое внедрение сделает PEWS крупнейшей в мире стандартизированной системой такого типа.

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Учет мнения родителей

В NHS England подчеркнули, что PEWS не заменяет профессиональное суждение медиков и не отменяет необходимости прислушиваться к детям, родителям и опекунам. Их опасения могут стать основанием для немедленного усиления медицинской помощи даже при низком показателе PEWS.

Система содержит таблицы с учетом возраста, которые помогают оценивать признаки ухудшения состояния младенцев, детей и молодых людей. Ее адаптировали для быстрого принятия решений в загруженных отделениях неотложной помощи.

Ежегодно такие отделения в Англии посещают более 6 млн детей. По данным NHS England, национальную стационарную систему PEWS уже используют более 90 больниц, а имеющиеся данные свидетельствуют о стабильно более низких показателях остановки сердца среди их пациентов.

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