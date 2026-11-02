Во Вьетнаме правительство исключило из доработанного законопроекта положение, позволявшее подросткам в возрасте от 15 до 17 лет посмертно жертвовать органы, ткани или тело с согласия родителей либо законных представителей. Решение было принято после критики инициативы в интернете, сообщает Channel NewsAsia.

Возражения относительно защиты детей

Первоначальный проект был представлен Национальному собранию в октябре. В воскресенье в обновленной версии документа норму о донорстве для лиц младше 18 лет убрали. Правительство заявило, что учло рекомендации депутатов, согласно которым донорами органов могут быть только совершеннолетние.

Критики инициативы поднимали вопрос о том, способно ли родительское согласие надлежащим образом защитить несовершеннолетних от давления или эксплуатации. Дискуссию также вызвал опрос школьников, в том числе детей от семи лет, проведенный в октябре для сбора отзывов о законопроекте. Издание Tuoi Tre News отметило, что это поставило вопрос о способности несовершеннолетних понимать сложные медицинские, юридические и этические аспекты.

Депутат Национального собрания Фам Кхань Фонг Лан в прошлом месяце призвала не разрешать детское донорство органов, заявив: «Нельзя жертвовать одним ребенком, чтобы спасти другого».

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Исключение для трансплантации тканей

В то же время пересмотренный проект сохраняет возможность для несовершеннолетних при жизни жертвовать регенеративные ткани — для трансплантации костного мозга или стволовых клеток родственникам. Это возможно, если нет подходящего совершеннолетнего донора.

Для такой процедуры предусмотрены медицинское обследование, консультирование и согласие самого ребенка и его законного представителя. Законопроект об обновлении закона 2006 года о донорстве органов и тканей, как ожидается, будет одобрен в ноябре.

Во Вьетнаме большинство трансплантаций проводят благодаря живым донорам, тогда как во многих других странах преимущественно используют органы умерших доноров. По данным государственных СМИ, страна начала проводить пересадки почек в 1992 году и выполняет наибольшее число трансплантаций в год в регионе.

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