Nepal planuje w grudniu przeprowadzić ogólnokrajowe badanie, które ma ocenić zaopatrzenie ludności w witaminę A, żelazo, kwas foliowy i jod, a także rozpowszechnienie anemii. Badanie rozpocznie się sześć tygodni po kampanii zapewniającej dzieciom witaminę A i leki przeciwrobacze, informuje Kathmandu Post.

Kampania jest zaplanowana na 3 i 4 listopada. Witaminę A ma otrzymać około 2,1 mln dzieci w wieku od sześciu do 59 miesięcy, a około 1,9 mln dzieci w wieku od roku do pięciu lat otrzyma również tabletki przeciwrobacze. Do jej przeprowadzenia zaangażowano w całym kraju około 54 tys. wolontariuszek społecznej opieki zdrowotnej.

Finansowanie i cele badania

Wcześniej urzędnicy rozważali przesunięcie regularnej kampanii na marzec przyszłego roku, aby ocenić rozpowszechnienie niedoboru witaminy A bez wcześniejszego przyjmowania suplementów. Jednak grupy eksperckie, w tym z udziałem Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF, doradziły, by nie odkładać programu, ponieważ stan odżywienia dzieci nie powinien się pogarszać ze względu na badanie.

Poprzednie krajowe badanie mikroskładników odżywczych w Nepalu przeprowadzono w 2016 roku przy wsparciu finansowym USA. Takie badania są zwykle prowadzone raz na dziesięć lat. Nowe badanie początkowo planowano na maj-czerwiec, jednak zostało ono zawieszone na czas nieokreślony po tym, jak administracja Donalda Trumpa zamroziła amerykańską pomoc na całym świecie.

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Według urzędników Waszyngton, z inicjatywy ambasady USA w Nepalu, zdecydował o przekazaniu UNICEF 3,5 mln dolarów na przeprowadzenie badania. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób mają zapewnić pomoc techniczną. Raport może wpłynąć na przyszłą krajową politykę żywieniową.

Przegląd polityki dotyczącej soli jodowanej

Według urzędników wyniki badania mogą zostać wykorzystane do przeglądu programów masowego podawania witaminy A, ukierunkowanej dystrybucji proszków mikroskładnikowych, jodowania soli oraz promowania bardziej zróżnicowanej diety. Po otrzymaniu raportu władze będą musiały również zdecydować, czy obniżyć zawartość jodu w soli.

Nepalska Salt Trading Corporation dodaje do soli jod w stężeniu 50 części na milion, podczas gdy WHO zaleca od 15 do 40 części na milion. Badanie z 2016 roku wykazało, że 68% ludności kraju spożywa jod w ilościach znacznie przekraczających zalecany poziom. Lekarze podejrzewają, że wysoka zawartość jodu w soli może być jednym z czynników rozpowszechnienia chorób tarczycy i nadciśnienia.

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