Непал планирует провести в декабре общенациональное исследование, которое должно оценить обеспеченность населения витамином A, железом, фолиевой кислотой и йодом, а также распространенность анемии. Исследование начнут через шесть недель после кампании по предоставлению детям витамина A и препаратов против гельминтов, сообщает Kathmandu Post.

Кампания запланирована на 3 и 4 ноября. Витамин A должны получить около 2,1 млн детей в возрасте от шести до 59 месяцев, а примерно 1,9 млн детей в возрасте от одного года до пяти лет также получат противогельминтные таблетки. Для ее проведения по всей стране привлекли около 54 тыс. женщин-волонтеров общественного здравоохранения.

Финансирование и цели исследования

Ранее чиновники рассматривали возможность перенести регулярную кампанию на март следующего года, чтобы оценить распространенность дефицита витамина A без предварительного приема добавок. Однако экспертные группы, в том числе с участием Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, посоветовали не откладывать программу, поскольку состояние питания детей не должно ухудшаться ради исследования.

Предыдущее национальное исследование микронутриентов в Непале проводилось в 2016 году при финансовой поддержке США. Такие исследования обычно проводят раз в десять лет. Новое исследование первоначально планировалось на май-июнь, однако его приостановили на неопределенный срок после того, как администрация Дональда Трампа заморозила американскую помощь по всему миру.

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По данным чиновников, Вашингтон по инициативе посольства США в Непале решил предоставить ЮНИСЕФ 3,5 млн долларов на проведение исследования. Центры по контролю и профилактике заболеваний США должны предоставить техническую помощь. Отчет может повлиять на дальнейшую национальную политику в сфере питания.

Пересмотр политики в отношении йодированной соли

По словам чиновников, результаты исследования могут использоваться для пересмотра программ массового предоставления витамина A, целевого распределения порошков с микронутриентами, йодирования соли и поощрения более разнообразного рациона. После получения отчета власти также должны решить, стоит ли снижать содержание йода в соли.

Непальская Salt Trading Corporation добавляет в соль йод в концентрации 50 частей на миллион, тогда как ВОЗ рекомендует от 15 до 40 частей на миллион. Исследование 2016 года показало, что 68% населения страны потребляют йод в количествах, значительно превышающих рекомендуемый уровень. Врачи подозревают, что высокое содержание йода в соли может быть одним из факторов распространения заболеваний щитовидной железы и гипертонии.

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