加德满都邮报：尼泊尔计划12月开展微量营养素调查

尼泊尔计划于12月开展一项全国性调查，以评估居民维生素A、铁、叶酸和碘的营养状况，以及贫血的患病率。据《加德满都邮报》报道，该调查将在向儿童提供维生素A和驱虫药物的活动结束六周后启动。

该活动定于11月3日和4日举行。约210万名6至59个月大的儿童将获得维生素A，约190万名1至5岁的儿童还将获得驱虫药片。全国约有5.4万名女性社区卫生志愿者参与开展该活动。

调查的资金和目标

此前，官员曾考虑将例行活动推迟至明年3月，以便在未事先服用补充剂的情况下评估维生素A缺乏的普遍程度。然而，包括世界卫生组织和联合国儿童基金会参与的专家组建议不要推迟该项目，因为不能为了调查而让儿童的营养状况恶化。

尼泊尔上一次全国微量营养素调查于2016年在美国财政支持下进行。此类调查通常每十年开展一次。新调查最初计划在5月至6月进行，但在唐纳德·特朗普政府冻结美国在全球范围内的援助后被无限期暂停。

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官员表示，应美国驻尼泊尔大使馆的倡议，华盛顿决定向联合国儿童基金会提供350万美元用于开展调查。美国疾病控制与预防中心将提供技术援助。该报告可能影响未来的国家营养政策。

审查碘盐政策

官员表示，调查结果可用于审查大规模提供维生素A的项目、微量营养素粉的定向发放、食盐加碘以及鼓励更为多样化饮食的措施。收到报告后，当局还必须决定是否降低食盐中的碘含量。

尼泊尔盐业贸易公司在食盐中添加碘的浓度为每百万分之50，而世界卫生组织建议的浓度为每百万分之15至40。2016年的调查显示，该国68%的人口摄入的碘量显著超过推荐水平。医生怀疑，食盐中较高的碘含量可能是甲状腺疾病和高血压流行的因素之一。

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