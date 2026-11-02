W nepalskiej prowincji Sudurpashchim w bieżącym roku budżetowym przeznaczono ponad 1,15 mld rupii na 921 projektów świątynnych. Jednocześnie na zakup bezpłatnych leków dla państwowych placówek medycznych przewidziano zaledwie 30,1 mln rupii, informuje Kathmandu Post.

Uwzględniając środki rządu federalnego, łączny budżet prowincji na zakup leków wynosi 50 mln rupii, powiedział Janak Dhungana, kierownik Prowincjonalnego Centrum Zarządzania Zaopatrzeniem w Ochronie Zdrowia. Jak zaznaczył, na zapewnienie 56 kategorii bezpłatnych leków, za które odpowiadają władze prowincji, potrzeba rocznie od 100 mln do 120 mln rupii.

Ryzyko niedoboru podstawowych leków

Centrum zaopatrzenia rozdziela leki do okręgowych biur zdrowia, które następnie zaopatrują szpitale prowincjonalne i okręgowe, szpitale podstawowe, ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej oraz inne placówki medyczne w 88 jednostkach lokalnych w dziewięciu okręgach.

Inspektor farmaceutyczny centrum Jayandra Bogati nazwał obecne finansowanie najniższym w historii. Dhungana ostrzegł, że placówki medyczne będą mogły wydawać tylko tyle leków, ile zdołają kupić, a niedobory mogą dotknąć nawet paracetamolu.

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Z dokumentów budżetowych wynika, że biura zdrowia w okręgach Bajura, Bajhang, Baitadi, Doti, Dadeldhura i Achham otrzymały po 100 tys. rupii na zakup leków. Poszczególnym szpitalom przyznano od 1,3 mln do 2 mln rupii. Przedstawiciel szpitala w Bajurze Nupraja Giri powiedział, że z powodu późnego otrzymania budżetu placówka nie mogła kupić leków, a bezpłatnych preparatów od dawna brakuje.

Ponad miliard rupii na projekty świątynne

Środki na świątynie są przeznaczone na budowę, rekonstrukcję, remonty i utrzymanie obiektów. Największe finansowanie — 256,449 mln rupii na budowę 220 świątyń — otrzymał okręg Kanchanpur. Na 148 świątyń w Baitadi przeznaczono 170,8 mln rupii, a na 131 świątyń w Bajhangu — 159,7 mln rupii.

Minister przemysłu, turystyki, lasów i środowiska Prakash Bahadur Rawal powiedział, że był zaskoczony ostateczną kwotą przyznaną na świątynie, ponieważ przedstawił programy kapitałowe dla całego resortu o wartości 650 mln rupii. Główny minister Khagaraj Bhatta stwierdził, że około 60% osób, które zwracały się do niego w sprawie programów i finansowania budżetowego, prosiło o środki na budowę świątyń.

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