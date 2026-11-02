В непальской провинции Судурпашчим в текущем финансовом году на 921 храмовый проект выделили более 1,15 млрд рупий. В то же время на закупку бесплатных лекарств для государственных медицинских учреждений предусмотрели лишь 30,1 млн рупий, сообщает Kathmandu Post.

С учётом средств федерального правительства общий бюджет провинции на закупку медикаментов составляет 50 млн рупий, заявил руководитель Провинциального центра управления поставками в сфере здравоохранения Джанак Дхунгана. По его словам, для обеспечения 56 категорий бесплатных препаратов, за которые отвечают провинциальные власти, ежегодно необходимо от 100 млн до 120 млн рупий.

Риск дефицита базовых препаратов

Центр поставок распределяет препараты в окружные управления здравоохранения, а те обеспечивают провинциальные и окружные больницы, базовые больницы, центры первичной медицинской помощи и другие медучреждения в 88 местных единицах девяти округов.

Фармацевтический инспектор центра Джаяндра Богати назвал нынешнее финансирование самым низким за всё время. Дхунгана предупредил, что медучреждения смогут выдавать лишь столько лекарств, сколько смогут приобрести, а нехватка может коснуться даже парацетамола.

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Согласно бюджетным документам, управления здравоохранения в округах Баджура, Баджханг, Байтхади, Доти, Даделдхура и Ачхам получили по 100 тыс. рупий на закупку лекарств. Отдельным больницам выделили от 1,3 млн до 2 млн рупий. Представитель больницы Баджура Нупрадж Гири заявил, что из-за позднего поступления бюджета учреждение не смогло закупить медикаменты, а бесплатных препаратов давно не хватает.

Более миллиарда рупий на храмовые проекты

Средства на храмы предназначены для строительства, реконструкции, ремонта и содержания объектов. Наибольшее финансирование — 256,449 млн рупий на строительство 220 храмов — получил округ Канчанпур. На 148 храмов в Байтхади выделили 170,8 млн рупий, а на 131 храм в Баджханге — 159,7 млн рупий.

Министр промышленности, туризма, лесов и окружающей среды Пракаш Бахадур Равал заявил, что был удивлён окончательным объёмом ассигнований на храмы, поскольку представил капитальные программы для всего ведомства на 650 млн рупий. Главный министр Кхагарадж Бхатта отметил, что примерно 60% людей, обращавшихся к нему по поводу программ и бюджетного финансирования, просили средства на строительство храмов.

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