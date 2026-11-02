У Непалі 1,15 млрд рупій виділили на храми, 30,1 млн — на ліки — Kathmandu Post

У непальській провінції Судурпашчим у поточному фінансовому році на 921 храмовий проєкт виділили понад 1,15 млрд рупій. Водночас на закупівлю безоплатних ліків для державних медичних закладів передбачили лише 30,1 млн рупій, повідомляє Kathmandu Post.

З урахуванням коштів федерального уряду загальний бюджет на закупівлю медикаментів у провінції становить 50 млн рупій, заявив керівник Провінційного центру управління постачанням у сфері охорони здоров’я Джанак Дхунгана. За його словами, для забезпечення 56 категорій безоплатних препаратів, за які відповідає провінційна влада, щороку потрібно від 100 млн до 120 млн рупій.

Ризик дефіциту базових препаратів

Центр постачання розподіляє препарати до окружних медичних управлінь, а ті забезпечують провінційні й окружні лікарні, базові лікарні, центри первинної медичної допомоги та інші медзаклади у 88 місцевих одиницях дев’яти округів.

Фармацевтичний інспектор центру Джаяндра Богаті назвав нинішнє фінансування найменшим за весь час. Дхунгана попередив, що медзаклади зможуть видавати лише стільки ліків, скільки зможуть придбати, а нестача може торкнутися навіть парацетамолу.

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За даними бюджетних документів, медичні управління в округах Баджура, Баджханг, Байтхаді, Доті, Даделдгура й Ачхам отримали по 100 тис. рупій на закупівлю ліків. Окремим лікарням виділили від 1,3 млн до 2 млн рупій. Представник лікарні Баджура Нупрадж Гірі заявив, що через пізнє надходження бюджету заклад не зміг закупити медикаменти, а безоплатних препаратів давно бракує.

Понад мільярд рупій на храмові проєкти

Гроші на храми призначено для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об’єктів. Найбільше фінансування — 256,449 млн рупій на спорудження 220 храмів — отримав округ Канчанпур. На 148 храмів у Байтхаді виділили 170,8 млн рупій, а на 131 храм у Баджханзі — 159,7 млн рупій.

Міністр промисловості, туризму, лісів і довкілля Пракаш Бахадур Равал заявив, що був здивований остаточним обсягом асигнувань на храми, оскільки подав капітальні програми для всього відомства на 650 млн рупій. Головний міністр Кхаґарадж Бхатта зазначив, що приблизно 60% людей, які зверталися до нього щодо програм і бюджетного фінансування, просили кошти на будівництво храмів.

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