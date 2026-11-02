尼泊尔苏杜尔帕什奇姆省在本财年为921个寺庙项目拨款超过11.5亿卢比。与此同时，用于为公立医疗机构采购免费药品的预算仅为3010万卢比，《加德满都邮报》报道。

省卫生供应管理中心负责人贾纳克·敦加纳表示，加上联邦政府的资金，该省采购药品的总预算为5000万卢比。据他介绍，为提供由省级政府负责的56类免费药品，每年需要1亿至1.2亿卢比。

基本药品短缺风险

供应中心将药品分发至各区卫生办公室，后者再向9个区88个地方单位内的省级和区级医院、基础医院、初级医疗中心及其他医疗机构供药。

该中心药品检查员贾扬德拉·博加蒂称，目前的资金是有史以来最低的。敦加纳警告说，医疗机构只能发放其能够购买到的药品，甚至对乙酰氨基酚也可能出现短缺。

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预算文件显示，巴久拉、巴章、拜塔迪、多蒂、达德尔杜拉和阿恰姆各区的卫生办公室各获得10万卢比用于采购药品。个别医院获拨130万至200万卢比。巴久拉医院代表努普拉贾·吉里表示，由于预算到账较晚，该机构无法采购药品，而免费药品长期以来一直短缺。

逾10亿卢比用于寺庙项目

寺庙资金用于设施的建设、重建、维修和维护。最大一笔资金为2.56449亿卢比，用于在坎昌普尔区建设220座寺庙。拜塔迪的148座寺庙获拨1.708亿卢比，巴章的131座寺庙获拨1.597亿卢比。

工业、旅游、森林和环境部长普拉卡什·巴哈杜尔·拉瓦尔表示，他对寺庙最终获拨的金额感到惊讶，因为他为整个部门提交的资本项目金额为6.5亿卢比。首席部长卡加拉杰·巴塔表示，约60%因项目和预算资金问题向他提出请求的人，都要求获得建设寺庙的资金。

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