芬兰研究人员记录到，在传统桑拿房进行一次30分钟的桑拿后，参与者血液中的白细胞数量暂时增加。一项小型实验共有51名中年人参与。研究结果发表在《Temperature》期刊上，ScienceAlert报道称。

实验如何进行

参与者在温度约为73摄氏度的芬兰桑拿房中待了30分钟。过程中，他们在中途洗了冷水澡。程序结束后立即进行的血液检测显示，与桑拿前的指标相比，几种类型的白细胞数量有所增加。

具体而言，最先对病原体作出反应的细胞之一——中性粒细胞，以及参与形成免疫记忆的淋巴细胞数量增加。单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞的综合指标也有所上升。单核细胞吞噬病原体和细胞残骸，而嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞与炎症反应有关。

与此同时，细胞因子——免疫系统的蛋白质介质——的水平平均变化不大。其中一些随着参与者体温升高而增加。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

效果迅速消退

在桑拿结束30分钟后，大多数检测到的变化几乎消失。大部分白细胞指标恢复到此前水平，但单核细胞的部分变化仍然存在。研究人员没有对参与者进行更长时间的追踪，因此无法确定这一效果的持续时间或其对患病风险的影响。

图尔库大学研究人员伊尔卡·海诺宁推测，桑拿可能会将额外的白细胞从组织中动员到血液中，随后这些细胞返回其聚集部位。与此同时，该研究未分析具体的细胞亚型，包括T细胞和自然杀伤细胞，这限制了有关桑拿对免疫功能影响的结论。

人体对强热的反应仍缺乏充分研究。此前的观察性研究将经常使用桑拿与某些疾病风险较低联系起来，其中包括肺炎，但本次实验并不能证明因果关系。

关注我们在