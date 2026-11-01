在登记病例数量上升后，巴西将向里约热内卢追加猴痘疫苗剂量。卫生部长亚历山大·帕迪利亚于10月31日宣布了这一消息，并强调该国在全国范围内并未面临疫情暴发。

据《里约时报》报道，该市流行病学中心9月登记了45例猴痘病例，2026年10月又登记了29例。两个月内共发现74例，而2025年同期为10例。

为大型活动做准备

帕迪利亚表示，追加的疫苗将有助于控制当前局势，并为该市年末的大型活动做好准备。部长指出，不会扩大接种资格，也不会开展大规模疫苗接种活动。额外剂量将被送往病例数量正在增加的地区。

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自2026年初以来，巴西已记录665例猴痘病例。帕迪利亚将当前情况与2022年进行了比较，当时该国近1.1万人感染，并表示当前情况与当时的暴发存在显著差异。

哪些人可以接种疫苗

猴痘疫苗未被纳入巴西国家免疫规划。该疫苗建议提供给接触相关病毒的实验室工作人员、感染艾滋病毒且免疫系统较弱的人，以及在医疗评估后与疑似或确诊病例有中度或高风险直接接触的人。

猴痘主要通过直接接触皮肤损伤、生物体液或受污染物品传播。症状包括发热、身体疼痛、全身不适以及可能发展为水疱的皮疹。

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