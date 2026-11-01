Brazylia wyśle do Rio de Janeiro dodatkowe dawki szczepionki przeciw mpox po wzroście liczby zarejestrowanych przypadków choroby. Minister zdrowia Alexandre Padilha ogłosił to 31 października, podkreślając, że kraj nie mierzy się z wybuchem choroby na poziomie krajowym.

Jak informuje The Rio Times, miejski ośrodek epidemiologiczny zarejestrował 45 przypadków mpox we wrześniu i kolejne 29 w październiku 2026 roku. Łącznie w ciągu dwóch miesięcy wykryto 74 przypadki, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku było ich 10.

Przygotowania do masowych wydarzeń

Według Padilhi dodatkowe szczepionki mają pomóc kontrolować obecną sytuację i przygotować miasto na duże wydarzenia pod koniec roku. Minister zaznaczył, że kryteria kwalifikacji do szczepienia nie zostaną rozszerzone i nie będzie prowadzonej masowej kampanii szczepień. Dodatkowe dawki będą kierowane tam, gdzie liczba przypadków rośnie.

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Od początku 2026 roku w Brazylii odnotowano 665 przypadków mpox. Padilha porównał obecną sytuację z rokiem 2022, gdy w kraju zakaziło się niemal 11 tysięcy osób, i stwierdził, że obecna sytuacja znacząco różni się od ówczesnego wybuchu choroby.

Kto może otrzymać szczepionkę

Szczepionka przeciw mpox nie jest objęta krajowym kalendarzem szczepień Brazylii. Jest zalecana pracownikom laboratoriów pracującym z pokrewnymi wirusami, osobom żyjącym z HIV i z osłabionym układem odpornościowym, a także osobom, które miały bezpośredni kontakt o średnim lub wysokim ryzyku z prawdopodobnym albo potwierdzonym przypadkiem choroby — po ocenie medycznej.

Mpox rozprzestrzenia się przede wszystkim przez bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi, płynami ustrojowymi lub zakażonymi przedmiotami. Do objawów należą gorączka, bóle ciała, ogólne złe samopoczucie oraz wysypka, która może przekształcić się w pęcherze.

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