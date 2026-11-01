Бразилия направит в Рио-де-Жанейро дополнительные дозы вакцины от mpox после роста числа зарегистрированных случаев заболевания. Министр здравоохранения Алешандре Падилья объявил об этом 31 октября, подчеркнув, что страна не сталкивается со вспышкой болезни на национальном уровне.

Как сообщает The Rio Times, городской эпидемиологический центр зарегистрировал 45 случаев mpox в сентябре и еще 29 — в октябре 2026 года. Всего за два месяца выявили 74 случая, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 10.

Подготовка к массовым мероприятиям

По словам Падильи, дополнительные вакцины должны помочь контролировать текущую ситуацию и подготовить город к крупным мероприятиям в конце года. Министр отметил, что право на вакцинацию расширять не будут и массовую кампанию вакцинации проводить не планируют. Дополнительные дозы будут направляться туда, где число случаев растет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

С начала 2026 года в Бразилии зафиксировали 665 случаев mpox. Падилья сравнил нынешнюю ситуацию с 2022 годом, когда в стране заразились почти 11 тысяч человек, и заявил, что текущая ситуация существенно отличается от тогдашней вспышки.

Кому доступна вакцинация

Вакцина против mpox не входит в национальный календарь прививок Бразилии. Ее рекомендуют работникам лабораторий, работающим с родственными вирусами, людям с ВИЧ и ослабленным иммунитетом, а также лицам, имевшим прямой контакт среднего или высокого риска с вероятным или подтвержденным случаем заболевания, — после медицинской оценки.

Mpox распространяется прежде всего через прямой контакт с кожными поражениями, биологическими жидкостями или зараженными предметами. Среди симптомов — лихорадка, боли в теле, общее недомогание и высыпания, которые могут превращаться в волдыри.

Читай нас в