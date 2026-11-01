弗吉尼亚大学综合癌症中心的研究人员开发了一种治疗胶质母细胞瘤的实验性方法。胶质母细胞瘤是成年人中最常见的恶性脑肿瘤。该方法结合了微RNA、专用纳米颗粒、聚焦超声和微小气泡。ScienceDaily报道，该报道援引了研究人员的研究。

该方法如何运作

由罗杰·阿布纳德教授领导的团队使用了微RNA——能够抑制多个与胶质母细胞瘤发展和生长相关基因活性的小型遗传分子。与针对单一过程的药物不同，这种方法有可能同时影响多种维持肿瘤的机制。

治疗脑肿瘤的关键障碍之一是血脑屏障。它保护大脑免受有害物质侵害，但同时也阻止许多药物进入。研究人员将MRI引导下的聚焦超声与微气泡结合使用，以暂时打开特定区域的这一屏障。在此期间，携带微RNA的纳米颗粒可以进入脑组织。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

模型中的结果

该技术在实验室实验和胶质母细胞瘤动物模型中进行了测试。根据作者的数据，微RNA治疗减缓了肿瘤生长，并延长了动物的生存期。同时，该方法仍处于实验阶段，在能够开展人类参与者评估之前仍需进一步研究。

胶质母细胞瘤难以治疗，因为其细胞会扩散到相邻的健康脑组织中，这使得完整切除肿瘤的手术变得困难。标准治疗通常包括手术、放射治疗和化学治疗。研究结果发表于《Journal of Clinical Investigation》期刊。

关注我们在