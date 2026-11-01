Badacze z Kompleksowego Centrum Onkologicznego Uniwersytetu Wirginii opracowali eksperymentalną metodę leczenia glejaka wielopostaciowego, najczęstszego złośliwego guza mózgu u dorosłych. Metoda łączy mikroRNA, wyspecjalizowane nanocząstki, skupione ultradźwięki i mikroskopijne pęcherzyki. ScienceDaily informuje o tym, powołując się na badanie naukowców.

Jak działa metoda

Zespół pod kierownictwem profesora Rogera Abounadera wykorzystał mikroRNA — małe cząsteczki genetyczne zdolne do hamowania aktywności kilku genów związanych z rozwojem i wzrostem glejaka wielopostaciowego. W przeciwieństwie do leków ukierunkowanych na jeden konkretny proces, takie podejście może potencjalnie pozwolić na jednoczesne oddziaływanie na szereg mechanizmów wspierających guz.

Jedną z kluczowych przeszkód w leczeniu guzów mózgu jest bariera krew–mózg, która chroni mózg przed szkodliwymi substancjami, ale jednocześnie blokuje dostarczanie wielu leków. Badacze zastosowali skupione ultradźwięki pod kontrolą MRI wraz z mikropęcherzykami, aby tymczasowo otworzyć tę barierę w określonym obszarze. W tym czasie nanocząstki z mikroRNA mogą przeniknąć do tkanki mózgowej.

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Wyniki w modelach

Technologię przetestowano w eksperymentach laboratoryjnych i na zwierzęcych modelach glejaka wielopostaciowego. Według autorów leczenie mikroRNA spowalniało wzrost guzów i wydłużało przeżycie zwierząt. Jednocześnie metoda pozostaje eksperymentalna i wymaga dalszych badań, zanim będzie można ją oceniać z udziałem ludzi.

Glejak wielopostaciowy jest trudny w leczeniu, ponieważ jego komórki rozprzestrzeniają się w sąsiadujących zdrowych tkankach mózgu, co utrudnia całkowite chirurgiczne usunięcie guza. Standardowe leczenie zwykle obejmuje operację, a także radioterapię i chemioterapię. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Journal of Clinical Investigation.

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