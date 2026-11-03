W Abu Zabi w ZEA ponad 6500 osób schudło w ramach państwowego, spersonalizowanego programu kontroli wagi. Uczestnicy z otyłością stracili średnio 14% masy ciała w pierwszym roku, a niektórym pacjentom udało się stracić do 22% całkowitej masy ciała, podaje The National.

Spersonalizowane leczenie

Program wspierają Departament Zdrowia Abu Zabi oraz Centrum Zdrowia Publicznego Abu Zabi. Jego uczestnikom oferowane są leki odchudzające w zastrzykach lub tabletki, które zaczęto stosować w maju. Plany leczenia przewidują interwencje medyczne w razie potrzeby, konsultacje żywieniowe, wsparcie behawioralne oraz regularne monitorowanie przez lekarzy.

Jak podaje gazeta, jeden z pacjentów w ciągu kilku miesięcy zmniejszył wagę ze 170 do 130 kilogramów i zdołał uniknąć operacji. Inna uczestniczka straciła 9 kilogramów i przeszła z kategorii otyłości do zdrowego zakresu wagi.

Durra Al Blooshi, pełniąca obowiązki dyrektorki wykonawczej sektora zdrowia publicznego w Centrum Zdrowia Publicznego Abu Zabi, oświadczyła, że wobec każdego pacjenta stosowano indywidualne podejście. Według niej wyniki pierwszego roku programu potwierdzają potrzebę traktowania otyłości jako złożonej choroby przewlekłej.

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Dostępność programu i nowe leki

Leki w ramach programu są dostępne w ponad 54 placówkach medycznych w Abu Zabi. Sieć ma zostać rozszerzona o kolejnych 15 punktów. Program jest przeznaczony dla posiadaczy kart Thiqa w wieku od 18 lat, którzy mają nadwagę lub otyłość.

Leki odchudzające, w tym Wegovy i Mounjaro, hamują apetyt i zmniejszają ochotę na jedzenie. Wersje tabletkowe Foundayo firmy Eli Lilly oraz Wegovy firmy Novo Nordisk są alternatywą dla osób, które nie chcą stosować zastrzyków. Tabletki są również uważane za wygodniejsze, ponieważ nie trzeba ich przechowywać w chłodzie.

Trwają także badania nad eksperymentalnym lekiem retatrutyd firmy Eli Lilly. Jest on podawany raz w tygodniu i wpływa na trzy hormony związane z regulacją apetytu, poziomu cukru we krwi i wykorzystywaniem energii przez organizm. W dużym badaniu klinicznym uczestnicy otrzymujący najwyższą dawkę stracili od 24% do 28% masy ciała w ciągu 80 tygodni. Lek nie został jeszcze zatwierdzony do powszechnego stosowania.

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