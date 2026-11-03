В Абу-Дабі понад 6500 людей схудли за державною програмою — The National

В Абу-Дабі, ОАЕ, понад 6500 людей знизили вагу в межах державної персоналізованої програми контролю ваги. Учасники з ожирінням у середньому втратили 14% маси тіла протягом першого року, а окремим пацієнтам вдалося втратити до 22% загальної маси тіла, повідомляє The National.

Персоналізоване лікування

Програму підтримують Департамент охорони здоров’я Абу-Дабі та Центр громадського здоров’я Абу-Дабі. Її учасникам пропонують ін’єкційні препарати для зниження ваги або таблетки, які почали застосовувати у травні. Плани лікування передбачають медичні втручання за потреби, консультації з харчування, поведінкову підтримку та регулярне спостереження лікарів.

Один із пацієнтів, за даними видання, за кілька місяців зменшив вагу зі 170 до 130 кілограмів і зміг уникнути хірургічного втручання. Інша учасниця втратила 9 кілограмів і перейшла з категорії ожиріння до здорового діапазону ваги.

Виконувачка обов’язків виконавчої директорки сектору громадського здоров’я Центру громадського здоров’я Абу-Дабі Дурра Аль-Блуші заявила, що для кожного пацієнта застосовували індивідуальний підхід. За її словами, результати першого року програми підтверджують необхідність розглядати ожиріння як складне хронічне захворювання.

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Доступність програми та нові препарати

Препарати в межах програми доступні більш ніж у 54 медичних закладах Абу-Дабі. Мережу планують розширити ще на 15 пунктів. Програма призначена для власників карток Thiqa віком від 18 років, які мають надмірну вагу або ожиріння.

Препарати для зниження ваги, зокрема Wegovy і Mounjaro, пригнічують апетит та зменшують потяг до їжі. Таблетовані варіанти Foundayo від Eli Lilly та Wegovy від Novo Nordisk є альтернативою для тих, хто не хоче використовувати ін’єкції. Таблетки також вважають зручнішими, оскільки їх не потрібно зберігати в холоді.

Також тривають дослідження експериментального препарату ретатрутид від Eli Lilly. Він вводиться щотижня та впливає на три гормони, пов’язані з регуляцією апетиту, рівня цукру в крові й використання енергії організмом. У великому клінічному дослідженні учасники, які отримували найвищу дозу, втратили від 24% до 28% маси тіла за 80 тижнів. Препарат ще не схвалений для загального застосування.

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