据《国家报》报道，在阿联酋阿布扎比，逾6500人通过一项政府个性化体重管理项目减轻了体重。患有肥胖症的参与者在第一年平均减去了14%的体重，部分患者的总体重减幅高达22%。

个性化治疗

该项目得到阿布扎比卫生部和阿布扎比公共卫生中心的支持。项目参与者可获得减重注射药物或片剂，片剂于5月开始使用。治疗方案包括必要时的医疗干预、营养咨询、行为支持以及医生的定期随访。

据该报报道，一名患者在数月内将体重从170公斤降至130公斤，并成功避免了手术治疗。另一名女性参与者减重9公斤，从肥胖类别进入健康体重范围。

阿布扎比公共卫生中心公共卫生部门代理执行主任杜拉·阿尔-布卢希表示，项目对每名患者都采取了个体化方法。她称，项目第一年的结果证实，有必要将肥胖症视为一种复杂的慢性疾病。

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项目可及性和新药物

该项目的药物已在阿布扎比超过54家医疗机构提供。该网络计划再扩展15个服务点。该项目面向18岁及以上、超重或患有肥胖症的Thiqa卡持有人。

包括Wegovy和Mounjaro在内的减重药物可抑制食欲并减少对食物的渴望。礼来公司的Foundayo片剂和诺和诺德公司的Wegovy片剂，是不愿使用注射剂者的替代选择。片剂也被认为更方便，因为无需冷藏保存。

对礼来公司实验性药物retatrutide的研究也在继续。该药物每周注射一次，可作用于与食欲调节、血糖水平和人体能量利用相关的三种激素。在一项大型临床试验中，接受最高剂量的参与者在80周内减去了24%至28%的体重。该药物尚未获批用于普遍使用。

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