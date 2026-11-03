В Абу-Даби, ОАЭ, более 6500 человек снизили вес в рамках государственной персонализированной программы контроля веса. Участники с ожирением в среднем потеряли 14% массы тела в течение первого года, а некоторым пациентам удалось потерять до 22% общей массы тела, сообщает The National.

Персонализированное лечение

Программу поддерживают Департамент здравоохранения Абу-Даби и Центр общественного здравоохранения Абу-Даби. Ее участникам предлагают инъекционные препараты для снижения веса или таблетки, которые начали применять в мае. Планы лечения предусматривают медицинские вмешательства при необходимости, консультации по питанию, поведенческую поддержку и регулярное наблюдение врачей.

По данным издания, один из пациентов за несколько месяцев снизил вес со 170 до 130 килограммов и смог избежать хирургического вмешательства. Другая участница потеряла 9 килограммов и перешла из категории ожирения в здоровый диапазон веса.

Исполняющая обязанности исполнительного директора сектора общественного здравоохранения Центра общественного здравоохранения Абу-Даби Дурра Аль-Блуши заявила, что к каждому пациенту применяли индивидуальный подход. По ее словам, результаты первого года программы подтверждают необходимость рассматривать ожирение как сложное хроническое заболевание.

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Доступность программы и новые препараты

Препараты в рамках программы доступны более чем в 54 медицинских учреждениях Абу-Даби. Сеть планируют расширить еще на 15 пунктов. Программа предназначена для владельцев карт Thiqa в возрасте от 18 лет, имеющих избыточный вес или ожирение.

Препараты для снижения веса, в частности Wegovy и Mounjaro, подавляют аппетит и уменьшают тягу к еде. Таблетированные варианты Foundayo от Eli Lilly и Wegovy от Novo Nordisk являются альтернативой для тех, кто не хочет использовать инъекции. Таблетки также считаются более удобными, поскольку их не нужно хранить в холоде.

Также продолжаются исследования экспериментального препарата ретатрутид от Eli Lilly. Он вводится еженедельно и воздействует на три гормона, связанные с регуляцией аппетита, уровня сахара в крови и использованием энергии организмом. В крупном клиническом исследовании участники, получавшие наивысшую дозу, потеряли от 24% до 28% массы тела за 80 недель. Препарат еще не одобрен для общего применения.

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