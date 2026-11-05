W Katmandu w Nepalu kobieta w wieku około 30 lat zmarła po porodzie w szpitalu Paropakar Maternity and Women’s Hospital — krajowym ośrodku referencyjnym dla pacjentek wymagających specjalistycznej opieki. Jak podaje Kathmandu Post, pacjentkę przewieziono do stolicy z dystryktu Dhading. Osiemnaście godzin po porodzie była transportowana z oddziału pooperacyjnego na oddział ogólny, gdy straciła przytomność podczas przenoszenia z wózka inwalidzkiego na łóżko.

Dyrektor szpitala Shree Prasad Adhikari oświadczył, że kobieta zmarła w ciągu kilku minut, zanim personel medyczny zdążył ocenić jej stan. Szpital poinformował, że u zmarłej doszło do zatorowości płucnej — zablokowania naczynia krwionośnego w płucach przez zakrzep. Krewni kobiety protestowali tego dnia przed szpitalem, oskarżając personel o zaniedbanie.

Brak specjalistów i możliwości intensywnej terapii

W niedzielę wieczorem inną pacjentkę z poporodową zakrzepicą żył głębokich przewieziono do Bir Hospital i przyjęto na oddział intensywnej terapii. Przeżyła, jednak w Paropakar poinformowano, że kilka tygodni wcześniej nie udało się uratować pacjentki z podobnym powikłaniem.

Adhikari zaznaczył, że w szpitalu nie ma kardiologa, nefrologa ani specjalisty intensywnej terapii. Placówka ma 10-łóżkowy oddział intensywnej terapii dla matek, jednak należy on do kategorii B — pośredniego poziomu intensywnej opieki. Według danych szpitala dwie pielęgniarki jednocześnie opiekują się 10 pacjentkami na tym oddziale, a do leczenia powikłań trzeba wzywać specjalistów z innych placówek.

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Co miesiąc szpital kieruje do innych placówek medycznych około 12 krytycznie chorych kobiet po porodzie oraz niemal trzy tuziny noworodków wymagających specjalistycznej intensywnej opieki. Lekarze podkreślają, że transport takich pacjentów również wiąże się z ryzykiem: trudno znaleźć miejsce na oddziale intensywnej terapii państwowego szpitala, a większość karetek w Nepalu nie jest wyposażona w zaawansowane podtrzymywanie funkcji życiowych podczas transportu.

Śmiertelność matek w Nepalu

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że od 2000 roku Nepal zmniejszył liczbę zgonów matek o ponad 70%. Obecnie z powodu powikłań związanych z ciążą i porodem umierają 142 kobiety na 100 tys. żywych urodzeń. Odsetek porodów w placówkach medycznych wzrósł z około 18% w 2009 roku do 90,5% w 2025 roku.

Jednocześnie badanie Ministerstwa Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności przeprowadzone we wszystkich siedmiu prowincjach kraju wykazało, że niemal trzy na cztery przypadki śmierci matek zdarzają się w placówkach medycznych lub podczas transportu do nich. W raporcie jako przyczyny wskazano słabe mechanizmy kierowania pacjentek, ograniczone możliwości szpitali oraz opóźnienia w zapewnieniu terminowej i wysokiej jakości opieki.

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