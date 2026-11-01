Исследователи Комплексного онкологического центра Университета Вирджинии разработали экспериментальный способ лечения глиобластомы — наиболее распространенной злокачественной опухоли мозга среди взрослых. Метод сочетает микроРНК, специализированные наночастицы, сфокусированный ультразвук и микроскопические пузырьки. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование ученых.

Как работает метод

Команда под руководством профессора Роджера Абунадера использовала микроРНК — небольшие генетические молекулы, способные подавлять активность нескольких генов, связанных с развитием и ростом глиобластомы. В отличие от препаратов, нацеленных на один отдельный процесс, такой подход потенциально позволяет одновременно воздействовать на ряд механизмов, поддерживающих опухоль.

Одним из ключевых препятствий в лечении опухолей мозга является гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от вредных веществ, но одновременно блокирует поступление многих лекарств. Исследователи применили сфокусированный ультразвук под контролем МРТ вместе с микропузырьками, чтобы временно открыть этот барьер в определенной области. В этот промежуток наночастицы с микроРНК могут проникнуть в ткани мозга.

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Результаты на моделях

Технологию протестировали в лабораторных экспериментах и на животных моделях глиобластомы. По данным авторов, лечение микроРНК замедляло рост опухолей и продлевало выживаемость животных. В то же время метод остается экспериментальным и требует дополнительных исследований, прежде чем его смогут оценивать с участием людей.

Глиобластому трудно лечить из-за распространения ее клеток в прилегающие здоровые ткани мозга, что осложняет полное хирургическое удаление опухоли. Стандартное лечение обычно предусматривает операцию, а также лучевую и химиотерапию. Результаты работы опубликовали в журнале Journal of Clinical Investigation.

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