В Финляндии исследователи зафиксировали, что после одного 30-минутного сеанса в традиционной сауне количество белых кровяных клеток в крови участников временно увеличилось. В небольшом эксперименте приняли участие 51 человек среднего возраста. Результаты опубликовали в журнале Temperature, сообщает ScienceAlert.

Как проходил эксперимент

Участники провели 30 минут в финской сауне при температуре около 73 градусов Цельсия. В середине сеанса они приняли холодный душ. Сразу после процедуры анализы крови показали увеличение количества нескольких типов лейкоцитов по сравнению с показателями до сеанса.

В частности, выросло количество нейтрофилов, которые одними из первых реагируют на патогены, и лимфоцитов, участвующих в формировании иммунной памяти. Также вырос совокупный показатель моноцитов, эозинофилов и базофилов. Моноциты поглощают патогены и клеточные остатки, а эозинофилы и базофилы связаны с воспалительными реакциями.

В то же время уровни цитокинов — белковых посредников иммунной системы — в среднем изменились незначительно. Некоторые из них увеличились вместе с повышением температуры тела участников.

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Эффект быстро исчезал

Через 30 минут после окончания сеанса большинство выявленных изменений почти исчезло. Преобладающая часть показателей лейкоцитов вернулась к прежнему уровню, хотя часть изменений в моноцитах сохранялась. Исследователи не наблюдали за участниками дольше, поэтому не могут определить продолжительность эффекта или его влияние на риск заболеваний.

Ученый Университета Турку Илкка Хейнонен предположил, что сауна может мобилизовать дополнительные белые кровяные клетки из тканей в кровоток, после чего они возвращаются к местам накопления. В то же время в исследовании не анализировали отдельные подтипы клеток, в частности Т-клетки и естественные киллеры, что ограничивает выводы о влиянии сауны на иммунную функцию.

Реакции организма на сильное тепло все еще недостаточно изучены. Предыдущие наблюдательные исследования связывали регулярное посещение сауны с более низким риском некоторых заболеваний, в том числе пневмонии, однако нынешний эксперимент не доказывает причинно-следственную связь.

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