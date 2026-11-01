W Karaczi w Pakistanie postępowania dyscyplinarne wobec 64 pracowników szpitala Kulsoom Bai Valika po wybuchu zakażeń HIV postępują powoli. Poinformował o tym ombudsman prowincji Sindh, dr Mohammad Sohail Rajput, podczas spotkania z dziennikarzami w Hajdarabadzie.

Jak podaje Dawn, ombudsman wyraził rozczarowanie tempem postępowania dyscyplinarnego. Według niego jego biuro zakończyło procedury karne wobec tych pracowników placówki medycznej, którą zarządza Sindh Employees Social Security Institution.

170 zgłoszeń przypadków HIV

Rajput przypomniał, że ze szpitala wpłynęły zgłoszenia dotyczące 170 przypadków HIV. Następnie rozpatrywał skargi związane z tymi przypadkami.

Według ombudsmana niektóre zakażone dzieci były izolowane społecznie lub wykluczane ze szkół. Oświadczył, że jego biuro zapewniło im możliwość kontynuowania nauki.

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Rajput twierdzi również, że dzieci zakaziły się wskutek ponownego używania strzykawek w szpitalu. Według niego wszystkie dzieci w jednej rodzinie uzyskały dodatnie wyniki testów na HIV.

Wnioski dotyczące edukacji i ochrony zdrowia

Ombudsman opowiedział także o pracy swojego biura ze skargami mieszkańców Sindhu. Według niego instytucja wcześniej rozpatrywała rocznie około 8 tys. wniosków, a obecnie ich średnia liczba wynosi około 25 tys.

Rajput oświadczył, że 90% skarg jest rozpatrywanych w ciągu 90 dni. Jak powiedział, najwięcej wniosków z wiejskich obszarów prowincji dotyczy edukacji i ochrony zdrowia.

Powiedział również, że Liaquat University Hospital w Hajdarabadzie wymaga rozbudowy i zwiększenia efektywności administracyjnej, aby poprawić usługi medyczne.

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