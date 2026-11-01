В штате Адамава на северо-востоке Нигерии анализы у двух человек с подозрением на болезнь, вызванную вирусом Эбола, дали отрицательный результат. Образцы проверили дважды, сообщает Premium Times со ссылкой на Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний.

Подозрения возникли в Йоле

Подозреваемые случаи зафиксировали 30 октября в городе Йола, штат Адамава, после того как два человека обратились с симптомами, похожими на проявления Эболы. Генеральный директор Нигерийского центра контроля и профилактики заболеваний Джиде Идрис сообщил, что после двух раундов тестирования образцы оказались отрицательными на вирус Эбола.

По его словам, в Адамаве сейчас нет ни одного лабораторно подтвержденного случая Эболы. Единственным подтвержденным случаем в Нигерии остается пациентка, о которой ранее сообщалось на Федеральной столичной территории.

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Подтвержденный случай в стране

Нигерия 20 октября подтвердила первый в 2026 году случай болезни, вызванной вирусом Бундибуджио. Положительный тест получила женщина, прибывшая в Абуджу из Уганды; позднее ее эвакуировали в Швейцарию для дальнейшего лечения.

Согласно последнему ситуационному отчету Нигерийского центра контроля и профилактики заболеваний, было установлено 62 контакта, связанных с подтвержденным случаем, за которыми ведется наблюдение. Координирующий министр здравоохранения и социального благополучия Мухаммад Пате заявлял, что геномный анализ выявленного у пациентки вируса показал его близкое родство со штаммом из первого завезенного случая в Кении. В то же время, по его словам, это не доказывает, что пациентка заразилась именно в Кении.

По последнему обновлению Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 28 октября в Демократической Республике Конго зарегистрировали 10 274 подтвержденных случая и 4 992 смерти. В Кении зафиксировали девять подтвержденных случаев и две смерти, а в Нигерии — один подтвержденный случай.

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