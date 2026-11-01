尼日利亚东北部阿达马瓦州两名疑似患有埃博拉病毒病人员的检测结果为阴性。样本接受了两次检测，据Premium Times援引尼日利亚疾病控制与预防中心的消息报道。

疑虑出现在约拉

10月30日，阿达马瓦州约拉市记录到这些疑似病例，此前两人因出现类似埃博拉症状而就医。尼日利亚疾病控制与预防中心总干事吉德·伊德里斯表示，经过两轮检测后，样本的埃博拉病毒检测结果均为阴性。

他说，阿达马瓦州目前没有任何经实验室确认的埃博拉病例。尼日利亚唯一确诊病例仍是此前在联邦首都区报告的那名患者。

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该国确诊病例

尼日利亚于10月20日确认了2026年首例由本迪布焦病毒引起的疾病病例。检测呈阳性的是一名从乌干达抵达阿布贾的女性；随后她被转送至瑞士接受进一步治疗。

根据尼日利亚疾病控制与预防中心最新的情况报告，已确定62名与该确诊病例有关的接触者，并正在对其进行监测。卫生与社会福利协调部长穆罕默德·帕特表示，对该患者检出的病毒进行基因组分析显示，它与肯尼亚首例输入性病例中的毒株密切相关。同时，他表示，这并不能证明该患者是在肯尼亚感染的。

根据世界卫生组织的最新更新，截至10月28日，刚果民主共和国已记录10,274例确诊病例和4,992例死亡。肯尼亚记录了9例确诊病例和2例死亡，尼日利亚则记录了1例确诊病例。

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