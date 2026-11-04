拉脱维亚标准流感疫苗持续短缺——LSM English

拉脱维亚面向儿童和成人的标准流感疫苗短缺：家庭医生目前既没有国家资助的制剂，也没有可供私人购买的疫苗。据LSM English援引拉脱维亚广播电台报道。

哪些疫苗可用

拉脱维亚疾病预防与控制中心表示，目前仅有供60岁及以上人群使用的高剂量疫苗，以及供中度或重度免疫抑制成年患者使用的疫苗。来自特定风险群体的2至17岁儿童可接种鼻喷疫苗。这些制剂已分配给订购它们的医疗机构。

与此同时，该国没有面向更广泛人群的标准疫苗。家庭医生诊所对流感疫苗接种的需求仍然很高。

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生产延误

疾病预防与控制中心高级流行病学家卡丽娜·帕克洛内解释称，供应延误是由欧洲疫苗生产困难造成的。她表示，本季制造商更换了疫苗毒株组成的全部三个成分，而往年通常只更换一个。生产所需的试剂和材料也出现延误。

预计疫苗将于本周末开始运抵拉脱维亚，标准制剂最快可能于下周送达家庭医生诊所。家庭医生担心，目前无法在就诊时获得接种服务的风险群体患者，之后可能不会专程回来接种疫苗。

截至11月3日，拉脱维亚已有近4万人通过国家资金接种季节性流感疫苗，另有约2700人接种了COVID-19疫苗。一周内，这两个数字均大约翻了一番。流行病学家指出，流感活动高峰通常在12月出现，因此11月接种疫苗仍有助于防范重症和并发症。

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